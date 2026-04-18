Sarà una gara accesa che i Cervi dovranno per forza vincere

Il Cerveteri attende al Galli il Santa Marinella per la salvezza –

Dopo una settimana difficile, con le dimissioni di Ferretti, i verdeazzurri si proiettano alla gara di domenica contro il Santa Marinella.

I Cervi, che non vincono in casa da gennaio, quando batterono il Tolfa, sono costretti a mettere in cascina tre punti.

A quattro partite dalla conclusione, la situazione si è complicata, ma basterebbe vincere domenica per garantirsi la permanenza in Promozione.

Sulla sponda opposta, gli etruschi troveranno molti ex, a partire dal tecnico Fracassa, che ha riportato i verdeazzurri in Eccellenza nel 2020.

L’addio di Ferretti, uomo molto legato alla squadra cerite, con la quale ha vinto un campionato di Promozione, per poi ottenere due salvezze al fotofinish, ha lasciato un vuoto in seno alla tifoseria.

Per domenica non ci saranno Ardel e Tancredi infortunati, mentre è squalificato Ferruzzi.