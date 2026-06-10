Incendio di sterpaglie oggi pomeriggio a Cerveteri. Fiamme vicino a via del Sasso

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Cerveteri, dove un incendio di sterpaglie è divampato nella zona di via del Sasso, all’incrocio con via Monte Tosto. Le fiamme sono partite intorno alle 16 a bordo strada, bruciando la vegetazione presente sul fronte stradale. A rendere più delicata la situazione è stato il vento forte, che ha favorito la propagazione dell’incendio verso l’interno di una proprietà privata, in un’area dove sono presenti anche abitazioni.

Il tempestivo intervento della squadra di Vigili del Fuoco arrivata sul posto ha permesso di circoscrivere rapidamente il rogo e di mettere in sicurezza la zona. Evitando conseguenze più gravi. L’episodio riporta l’attenzione sul rischio incendi in questo periodo dell’anno. Soprattutto in presenza di sterpaglie secche e vento. In caso di fumo o fiamme, l’invito resta quello di chiamare subito il 112. La tempestività della segnalazione, in questi casi, può fare la differenza nella catena dei soccorsi.