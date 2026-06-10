Medici di famiglia, stop alla riforma: tensione tra Governo e Regioni

Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva l’inserimento dei medici di famiglia nelle Case di Comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. La decisione, secondo fonti ministeriali, sarebbe stata comunicata agli assessori regionali dal capo di gabinetto del Ministero della Salute, Marco Mattei. Il decreto verrebbe sostituito da un accordo da approvare tramite emendamento o nell’ambito del rinnovo della convenzione con la medicina generale. La scelta ha suscitato forti reazioni, in particolare da parte dell’assessore lombardo Guido Bertolaso, che avrebbe lasciato il tavolo tecnico annunciando le proprie dimissioni.