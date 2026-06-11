Si è conclusa con un importante bottino di risultati l’esperienza della DEBBY ROLLER TEAM ai Campionati Italiani su Pista delle categorie Ragazzi 12 e Ragazzi, organizzati sotto l’egida della Federazione Skate Italia e disputati dal 5 al 7 giugno presso il rinnovato pattinodromo di Elmas, in provincia di Cagliari.

La società torna dalla Sardegna con due medaglie conquistate e la consapevolezza di aver recitato un ruolo da protagonista assoluta nella manifestazione nazionale.

A brillare su tutte è stata Valeria Nunzia Princigalli, autentica dominatrice della categoria Ragazzi femminile. Dopo aver impressionato già nelle qualificazioni, imponendosi con autorevolezza in tutte le fasi preliminari, l’atleta della DEBBY ha confermato il proprio valore nella finale dei 5.000 metri ad Eliminazione, conquistando la medaglia d’oro e il titolo di Campionessa Italiana.

La giovane pattinatrice ha poi sfiorato una storica doppietta nella gara dei 3.000 metri a Punti, dove ha conquistato una splendida medaglia d’argento. Princigalli ha infatti concluso la prova a pari punteggio con la vincitrice, venendo però classificata alle sue spalle in virtù del piazzamento sul traguardo finale.

Non meno sorprendente il risultato ottenuto nella gara veloce del giro e mezzo Sprint (300 metri), dove Valeria Nunzia ha raggiunto un prestigioso quarto posto, mancando il podio per appena un decimo di secondo. Un risultato ancora più significativo considerando che si tratta di una specialista delle prove di fondo, unica pattinatrice fondista presente nella finale dedicata alle velociste.

Ottima prestazione anche per Greta Cardillo Ciccione, che nonostante una condizione fisica non ancora ottimale ha conquistato il quarto posto nella gara a Punti dei 12 giri (2.100 metri) della categoria Ragazze 12, confermando tutte le sue qualità.

Tra le protagoniste della spedizione DEBBY anche Cristina Pilli, autrice di una prova di alto livello nei 3.000 metri a Punti della categoria Ragazze, conclusa con un importante quinto posto nella stessa competizione che ha visto Princigalli salire sul secondo gradino del podio.

Grande rammarico, invece, per la Staffetta Ragazze composta da Valeria Nunzia Princigalli, Cristina Pilli e Greta Cardillo Ciccione. Dopo aver fatto registrare il miglior tempo assoluto nelle qualificazioni, le tre atlete sono state protagoniste di una finale emozionante. Nonostante una partenza difficile che le aveva relegate in sesta posizione, la squadra è riuscita a rimontare fino alla testa della gara nell’ultimo giro.

Greta Cardillo Ciccione, la più giovane delle frazioniste, ha compiuto un ultimo giro straordinario, riuscendo a mantenere il vantaggio sulle avversarie e tagliando il traguardo in prima posizione. Tuttavia, un errore tecnico durante l’ultimo cambio, non conforme al regolamento federale e internazionale, ha comportato la squalifica della squadra dopo la conclusione della gara. Un epilogo amaro che ha privato la DEBBY ROLLER TEAM di quello che sarebbe stato un meritato titolo italiano conquistato sulla pista.

Debby Roller Team protagonista ai Campionati Italiani su pista

A contribuire al prestigioso risultato complessivo della società sono stati anche Kevin Ionut Bocu, 23° nei 3.000 metri a Punti, Ainhoa Izzo Madrid, 36ª nel Giro a Cronometro ad Atleti Contrapposti, Beatrice Pepe, 46ª nei 3.000 metri a Punti, ed Emma Mellini, sfortunata protagonista di una caduta mentre era in piena lotta per la qualificazione alla semifinale.

Al termine della manifestazione il Direttore Tecnico e coach della DEBBY ROLLER TEAM, Andrea Farris, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti e per il livello delle prestazioni offerte dagli atleti, sottolineando il notevole potenziale del gruppo. Allo stesso tempo ha manifestato profondo rammarico per l’errore commesso nella staffetta, assumendosene la responsabilità e dispiacendosi soprattutto per le atlete che avevano conquistato sul campo una vittoria di assoluto valore.

La società ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a tutto lo staff tecnico che ha contribuito alla preparazione degli atleti: la tecnica Valentina Manca, i preparatori atletici Massimiliano Bizzozzero e Daniele Guidetti, e la psicologa dello sport Katia Pacelli.

La dirigenza della DEBBY ROLLER TEAM ha infine voluto complimentarsi con la società organizzatrice per l’eccellente livello organizzativo e per l’accoglienza riservata alle squadre partecipanti, contribuendo al successo di una manifestazione che, dopo 26 anni, è tornata nella splendida cornice della Sardegna.

I prossimi impegni vedranno la DEBBY ROLLER TEAM nuovamente protagonista ai Giochi Nazionali per Società, in programma a Martinsicuro dall’11 al 13 giugno per le categorie Giovanissimi ed Esordienti, e successivamente ai Campionati Italiani su Pista dedicati alle categorie Allievi, Juniores e Seniores, che si svolgeranno a Bellusco dal 26 al 28 giugno.