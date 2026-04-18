In occasione del Palio Marinaro di Civitavecchia, la struttura organizzata dalla Asl Roma 4 ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico

Grande partecipazione al Villaggio della Prevenzione –

Il Palio Marinaro di Civitavecchia si è svolto oggi sabato 18 aprile nel porto storico della città e la ASL Roma 4 ha preso parte all’evento con il Dipartimento di Prevenzione, allestendo il “Villaggio della Prevenzione”.

Si tratta di uno spazio dedicato alla promozione della salute e alla sensibilizzazione dei cittadini. Complessivamente, il Villaggio della Prevenzione ha erogato 455 prestazioni, evidenziando un forte coinvolgimento della comunità e l’efficacia delle iniziative proposte nel promuovere salute e corretti stili di vita.

Nel corso della giornata i cittadini hanno potuto usufruire dei servizi offerti, prendendo parte alle numerose attività informative, di screening e di consulenza sanitaria.

Nel dettaglio, le iniziative dedicate alla sicurezza negli ambienti di vita hanno interessato 17 persone, tra approfondimenti sugli incidenti domestici e sulla sicurezza dei bambini, mentre la postazione sui luoghi di lavoro che promuovono salute ha totalizzato 39 accessi tra lavoratori e studenti.

Un’occasione per lo screening gratuito

Grande interesse è stato riscontrato per i controlli sanitari: sono state effettuate 62 rilevazioni dei parametri vitali e 50 consulenze presso l’ambulatorio nutrizionale.

Lo screening diabetologico ha coinvolto 27 cittadini, mentre il Punto Unico di Accesso ha registrato 30 accessi, accompagnati dalla compilazione di altrettanti questionari.

Particolarmente significativa la partecipazione alle attività del consultorio, che hanno raggiunto 101 accessi coinvolgendo diverse fasce della popolazione, dalle gestanti ai giovani fino alle donne in menopausa, con questionari su sessualità e affettività e informazioni su prodotti igienico sanitari ecosostenibili.

Il servizio per le dipendenze ha registrato 33 accessi complessivi, mentre le attività assistite con gli animali hanno coinvolto 79 partecipanti tra adulti e bambini.

Alle ore 11 poi il Gruppo di Cammino ha dato il via alla consueta passeggiata di salute, con 17 partecipanti e 2 nuovi iscritti.

Nel corso dell’evento sono state inoltre effettuate 49 vaccinazioni e 21 screening per l’epatite C.

“La grande partecipazione registrata dimostra quanto sia fondamentale portare la prevenzione nei luoghi di aggregazione – ha dichiarato la dottoressa Valentina Iannucci, direttore UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl Roma 4 –. Eventi come questo rappresentano un’opportunità concreta per avvicinare i cittadini ai servizi sanitari, promuovendo una maggiore consapevolezza della propria salute”.