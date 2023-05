“Restando ferma nei cassetti danneggia la nostra città di Ladispoli”

Piano regolatore Ladispoli, Trani: “Accelerare sulla Vas” –

“Purtroppo ci vediamo costretti, nostro malgrado e nel peggiore dei modi, a tornare sul problema VAS dovendo constatare l’ennesimo intoppo che sta pregiudicando il procedere della Variante di Piano Regolatore Generale”. A tornare sul caso è il consigliere comunale d’opposizione, Eugenio Trani.

“Abbiamo appreso da una testata giornalistica che la VAS, approvata dal Consiglio Comunale il 28 Marzo invece di essere trasmessa per ottenere osservazioni e correzioni, giace ancora presso gli uffici comunali”.

“Purtroppo c’è chi vive questa notizia come una vittoria perché trova un ulteriore pretesto per attaccare il Sindaco a testa bassa senza ragionare”.

Piano regolatore Ladispoli, Trani: “Accelerare sulla Vas”

“Come Movimento Verso Ladispoli Terzo Polo siamo sempre stati coerenti, non dando mai il voto favorevole alla variante che, così come è stata progettata non ci sembra adeguata”.

“La maggioranza ha votato ed ora c’è una variante di P.R.G., con tanto di VAS, che, restando ferma danneggia la nostra città di Ladispoli. L’unico modo per far emergere i problemi connessi al fatto che stiamo lavorando ad un progetto vecchio di 15 anni è di inviarlo al vaglio degli Enti Regionali”.

“Lasciare la Variante, con la sua VAS, incompiuta significa continuare a lavorare in modo precario, senza tutela per l’ambiente e senza un progetto urbanistico serio”.

“Questo comporta rischi per i cittadini, per l’ambiente e per gli imprenditori. Per questo apprendere che siamo punto e a capo con la VAS non ci fa certo gioire e tantomeno fare balli e danze tribali. Invitiamo quindi l’Amministrazione a rimuovere le ragioni che tengono bloccata la VAS, e quindi anche la variante di PRG, e procedere celermente”.

“Un Comune serio non può vivere su un progetto urbanistico vecchio di quindici anni e chi urla per trovare visibilità smetta di copiare dai giornali solo per il gusto di far vedere che esiste. Il problema è serio ed è di tutti”.