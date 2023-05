La giornata evento-convegno in programma domani, mercoledì 24 maggio

A Tarquinia una giornata dedicata alla Settimana europea dei parchi e alla giornata mondiale della biodiversità –

Riceviamo e pubblichiamo –

Una giornata evento-convegno tutta dedicata al tema dei parchi e della biodiversità quella di mercoledì 24 maggio che si svolgerà a Tarquinia.

Due gli appuntamenti che si completeranno tra loro. La giornata si aprirà con la visita degli studenti dell’Istituto Agrario di Tarquinia al monumento naturale “La Frasca”, presso la pineta di S. Agostino, dove verranno accolti dai responsabili della Direzione Ambiente della Regione Lazio e di Arsial per una visita guidata al sito. Dopo una biomerenda preparata dal Biodistretto MET, gli studenti si trasferiranno presso la Sala Consiliare del Comune di Tarquinia per partecipare al convegno, aperto a tutta la cittadinanza dal tema “Biodiversità, cibo e salute”.

A Tarquinia una giornata dedicata alla Settimana europea dei parchi e alla giornata mondiale della biodiversità

Ad aprire i lavori, alle ore 11,00, sarà il Sindaco Alessandro Giulivi seguito dall’intervento di Valentina Paterna, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio. Prenderanno poi la parola Vito Consoli, Direttore della Direzione Ambiente della Regione Lazio; Andrea Napoletano, Commissario Arsial; Stefania Astolfi e Roberto Ruggeri dell’Università della Tuscia (DAFNE); Odoardo Basili, agronomo e consulente del Biodistretto MET. A chiusura del convegno interverrà l’Assessore Regionale al Bilancio, Programmazione Economica, Politiche Agricole e Parchi Giancarlo Righini.

Per chiudere la giornata evento verrà allestito un buffet in Piazza Matteotti dove si potranno gustare i prodotti di “Natura in Campo – i prodotti dei parchi”.

Quest’anno il tema della giornata mondiale della Biodiversità è “Dall’accordo all’azione: ricostruire la biodiversità”, con l’obiettivo di stimolare in particolare alla riflessione pratica sui possibili scenari futuri facendo leva sul concetto di “ricostruzione”. Il tema invece della settimana europea dei parchi è “Building on our Roots”, costruire sulle nostre radici per promuovere la trasmissione del patrimonio ambientale consegnandolo alle generazioni future in mani più consapevoli ed attente.

Un evento organizzato da Regione Lazio (Assessorato al Bilancio, programmazione Economica, Politiche Agricole, Caccia, Pesca, Parchi e Foreste e Direzione Regionale Ambiente) e Comune di Tarquinia, in collaborazione con Arsial, Biodistretto MET (Maremma Etrusca e Monti della Tolfa), Università degli Studi della Tuscia – DAFNE (Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali), con il patrocinio dell’UNRIC – Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite.