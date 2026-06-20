Andrea Scalella convocato tra i grandi: correrà nella finale nazionale Oro dei CDS assoluti

Sabato e domenica, nello splendido e rinnovato stadio Raul Guidobaldi di Rieti, prenderà il via la finale nazionale Oro dei Campionati di Società assoluti.

Tra i convocati ci sarà anche l’atleta cerveterano Andrea Scalella, schierato nella prima frazione della staffetta 4×400. Dopo il titolo regionale nei 400 metri e dopo aver centrato tre minimi per i Campionati nazionali junior nei 200, 400 e 800 metri, Scalella sarà chiamato a dare il proprio contributo alla Studentesca Andrea Milardi nella corsa allo scudetto di campioni d’Italia.

Un altro giovane atleta sarà protagonista ai Campionati italiani allievi di Grosseto: il velocista Matteo Bafaro, impegnato nella staffetta 4×100 con l’obiettivo di andare a caccia del titolo italiano.