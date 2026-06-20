Santa Marinella, sicurezza al km 56: il Sindaco sollecita Anas per ridurre il limite di velocità

Sulla sicurezza stradale al km 56 della statale Aurelia, in prossimità delle spiagge Toscana e Banzai, il sindaco Alessio Manuelli interviene per chiarire lo stato dell’iter amministrativo dopo le numerose richieste di intervento arrivate da residenti e turisti.

«Siamo perfettamente consapevoli della situazione e della legittima preoccupazione dei cittadini e dei visitatori – afferma il sindaco –. La sicurezza di chi vive e transita sul nostro territorio è una priorità assoluta».

L’amministrazione comunale, da poco insediata, ha già sollecitato formalmente Anas affinché proceda con urgenza alla modifica del limite di velocità attualmente in vigore nel tratto interessato. Si tratta di un passaggio tecnico indispensabile: solo dopo il nulla osta dell’ente gestore della strada, infatti, il Comune potrà intervenire con le opere di propria competenza.

Gli interventi previsti riguardano l’adeguamento della segnaletica stradale, la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale e l’installazione di dissuasori luminosi di velocità e attenzione.

Il Comune chiarisce che, prima del passaggio di competenza Anas, non è normativamente possibile procedere direttamente con opere strutturali sul tratto interessato. L’amministrazione assicura comunque di monitorare quotidianamente la situazione per favorire tempi rapidi di risposta.

«Stiamo lavorando con determinazione – conclude Manuelli – per dare concretezza a una soluzione richiesta a gran voce da cittadini e turisti, necessaria a garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti. Continueremo a mantenere alta l’attenzione sul caso, fornendo aggiornamenti non appena ci saranno sviluppi certi da parte dell’ente gestore della strada».