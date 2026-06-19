La scuola diretta da Maria Napoli porta sul palco emozioni, talento e arte con protagonisti gli allievi e gli ex studenti oggi professionisti della danza

Grottaccia, il 19 e 20 Giugno va in scena “Identity”: il Nuovo Laboratorio Danza celebra il 19° anno accademico –

Venerdì 19 e sabato 20 giugno, alle ore 21.30, il palcoscenico si accenderà con “Identity”, il nuovo spettacolo di danza firmato NLD – Nuovo Laboratorio Danza, sotto la direzione artistica di Maria Napoli. Un appuntamento atteso che segna il completamento del 19° anno accademico della scuola, trasformando il tradizionale saggio di fine anno in un vero e proprio evento artistico di grande impatto emotivo.

“Identity” non è semplicemente una rappresentazione conclusiva del percorso formativo degli allievi, ma un viaggio attraverso il concetto di identità: quell’insieme di caratteristiche che rendono ogni individuo unico e riconoscibile, la consapevolezza di essere se stessi nel tempo e nello spazio. Un tema universale che prenderà vita sul palco attraverso la danza, il linguaggio del corpo e l’espressione artistica.

Protagonisti delle due serate saranno gli allievi della scuola, dai più piccoli ai più grandi, che porteranno in scena il frutto di un intenso anno di studio e dedizione. Coreografie coinvolgenti, racconti emozionanti e temi profondi si intrecceranno in uno spettacolo ricco di musica, costumi suggestivi e numerosi stili di danza. Tecnica, qualità ed energia si fonderanno in un susseguirsi di quadri scenici capaci di emozionare e coinvolgere il pubblico.

A rendere ancora più speciale l’evento saranno due ospiti d’eccezione, cresciuti e formati proprio all’interno del Nuovo Laboratorio Danza. La serata del 19 giugno sarà presentata da Gianmarco Petrelli, mentre il 20 giugno il pubblico sarà accompagnato da Filippo Morani. Entrambi ex allievi della scuola, oggi sono affermati ballerini e coreografi professionisti, protagonisti di importanti produzioni artistiche, concerti e programmi televisivi.

I loro percorsi professionali li hanno portati a collaborare con alcuni dei nomi più importanti della musica italiana, prendendo parte a eventi di prestigio come il Festival di Sanremo e tournée di artisti quali Mahmood, Rose Villain, Alessandra Amoroso e Ditonellapiaga, confermando l’eccellenza formativa della scuola diretta da Maria Napoli.

“Identity” si preannuncia dunque come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di danza e per tutti coloro che desiderano lasciarsi trasportare dall’arte, dall’emozione e dal talento. Due serate all’insegna dello spettacolo e della creatività, capaci di celebrare il percorso di crescita degli allievi e il valore della danza come potente strumento di espressione e condivisione.