Ladispoli, il 22 giugno presentazione ufficiale della stagione estiva 2026 –

L’Amministrazione Comunale di Ladispoli invita gli organi di informazione e tutti i cittadini a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi e degli spettacoli della stagione estiva 2026, inserita nel programma “LadispoLive”.

Saranno presenti il Sindaco Alessandro Grando, l’Assessore al Turismo Marco Porro, l’Assessore alla Cultura Margherita Frappa, Mariella Barigelli del Consorzio San Nicola e il Presidente di Assobalneari Antonello Chiappini. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Alice Lopedote.

La conferenza si terrà lunedì 22 giugno alle ore 18:00 presso lo Stabilimento Balneare “Molto”, in Lungomare Regina Elena 15, a Ladispoli.

Nel corso dell’evento saranno illustrati gli appuntamenti che caratterizzeranno l’estate 2026, con particolare attenzione alla 7ª edizione del Summer Fest, al palinsesto culturale della Grottaccia, al programma VerdEstate di Marina di San Nicola e a tutte le iniziative in calendario per la stagione estiva. Radio Subasio è radio ufficiale del Ladispoli Summer Fest e dell’intera stagione LadispoLive 2026.

L’evento sarà accessibile grazie alla presenza di un interprete LIS.

La partecipazione della stampa e della cittadinanza è particolarmente gradita.