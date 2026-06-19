Ladispoli, al via la riqualificazione del piazzale di Palazzo Falcone –
L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ladispoli, Marco Pierini, annuncia con soddisfazione l’aggiudicazione dei lavori per la riqualificazione del piazzale di Palazzo Falcone e del parcheggio adiacente.
“Abbiamo aggiudicato i lavori per un intervento strategico di rigenerazione urbana che interesserà il cuore della città – dichiara l’Assessore Pierini –. L’importo dei lavori è pari a 380 mila euro, inserito in un quadro economico complessivo di 500 mila euro, finanziato in parte dalla Regione Lazio con un contributo di 400 mila euro e per la restante quota dall’amministrazione comunale”.
L’intervento rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di valorizzazione del cosiddetto centro civico e di miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici.
Il contratto sarà sottoscritto entro il 30 giugno, mentre l’avvio dei lavori è previsto per i primi giorni di luglio.
“Si tratta di un’opera attesa e importante – conclude Pierini – che restituirà decoro, funzionalità e maggiore vivibilità a un’area centrale per la nostra comunità”.