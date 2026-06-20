“Quartieri Puliti”, partiti gli interventi a Cerenova: già completate molte strade nella prima giornata

Sono iniziate questa mattina alle 6 le operazioni di pulizia previste dal progetto “Quartieri Puliti”, l’iniziativa promossa dal Comune di Cerveteri per migliorare il decoro urbano e la manutenzione delle aree pubbliche della frazione di mare.

A fare il punto sull’avvio degli interventi è stato l’assessore Gnazi, che insieme alla consigliera Arianna Mensurati ha effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori.

Per questa prima giornata sono stati impiegati contemporaneamente 10 operatori, al lavoro con decespugliatori e soffioni su tutta l’area interessata, oltre a due macchine spazzatrici. Un’organizzazione che ha consentito di procedere rapidamente, con numerose strade già completate nelle prime ore della mattinata.

L’assessore ha rivolto un ringraziamento agli operatori impegnati nelle attività per l’impegno e la professionalità dimostrati sul campo, ma anche ai residenti che hanno rispettato il divieto di sosta temporaneo, permettendo lo svolgimento delle operazioni in maniera più efficace.

Un’informazione utile anche per i cittadini e i turisti diretti al mare: molte delle strade adiacenti al lungomare sono già state interessate dagli interventi e risultano nuovamente disponibili per la sosta.

Il monitoraggio dei lavori proseguirà per tutta la giornata e nei prossimi appuntamenti già programmati. Il prossimo intervento è previsto per lunedì mattina, nell’ambito di un piano che punta a migliorare progressivamente la pulizia e il decoro urbano di Cerenova.

“Quartieri Puliti” rappresenta infatti uno degli interventi messi in campo dall’amministrazione comunale per garantire una maggiore cura degli spazi pubblici e una migliore qualità dell’ambiente urbano.