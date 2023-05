La richiesta arriva da Governo Civico, Ladispoli Attiva e Un Nuovo Inizio

“Ladispoli, si annulli il permesso di costruire di via Fiume” –

Ladispoli, 23 maggio 2023 – I Consiglieri Comunali Roberto Garau, Daniela Ciarlantini (Governo Civico) Alessio Pascucci (Un Nuovo Inizio), Fabio Paparella e Gianfranco Marcucci (Ladispoli Attiva) hanno presentato all’ufficio Protocollo del Comune di Ladispoli un’istanza di annullamento in autotutela del permesso di costruire (P.d.C.) n. 7 del 27 aprile 2022 e tutti gli atti successivi, nonché il ripristino dei luoghi relativi al cantiere avviato in Via Fiume 95/97.

La richiesta di annullamento deriva dalla scoperta, dopo aver esaminato attentamente gli atti, che l’autorizzazione alla costruzione era stata richiesta per la stessa area già nel 2011. Sorprendentemente, il permesso era stato negato per oltre dieci anni, fino a quando un funzionario ha improvvisamente cambiato direzione e ha concesso il permesso nel 2022. Le motivazioni fornite per tale cambio di rotta non sono state convincenti, soprattutto considerando gli undici anni di rifiuti precedenti.

Gli atti acquisiti tramite richiesta di accesso agli atti presso il Comune dimostrano che l’area interessata alla costruzione è già stata oggetto di varie autorizzazioni, la prima nel 1968,la seconda nel 1969,e l’ultima nel 1973. Le misure e le specifiche dell’autorizzazioni originali sono chiaramente indicate nella documentazione.

È importante sottolineare che le motivazioni per il diniego del permesso di costruire sono state condivise da due tecnici successivi che hanno ricoperto la carica di responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Ladispoli.

Di fronte a queste evidenze, i sottoscritti Consiglieri Comunali hanno ritenuto necessario presentare l’istanza di annullamento in autotutela del permesso di costruire e il ripristino dei luoghi. E’ fondamentale garantire la correttezza e la trasparenza nelle decisioni che riguardano la pianificazione e l’edificazione nella nostra città.

I consiglieri comunali :

Roberto Garau

Daniela Ciarlantini

Alessio Pascucci

Fabio Paparella

Gianfranco Marcucci