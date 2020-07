Condividi Pin 1 Condivisioni

Omicidio Vannini, i legali dei Ciontoli chiedono di ascoltare Viola Giorgini come testimone – Domani, 8 luglio, a porte chiuse per pubblico e stampa, si celebrerà la prima udienza del processo D’Appello bis per la morte di Marco Vannini.

Gli avvocati difensori della famiglia Ciontoli, Andrea Miroli e Pietro Messina, chiederanno di ascoltare Viola Giorgini come testimone.

Il Presidente Gianfranco Garofalo ha già comunicato che intende integrare “rinnovazioni istruttorie”.

Del caso Vannini si tornerà a parlare domani attraverso dirette facebook e post realizzati sul proprio profilo social dal programma televisivo Quarto Grado.