Passoscuro, Catini: “Basta propaganda dell’amministrazione”

Lo afferma in una nota Massimo Catini

Da Massimo Catini riceviamo e pubblichiamo: “Era il 2018 quando l’Amministrazione Comunale ha approvato il piano colore del tratto del villaggio dei pescatori di Passoscuro. Ad oggi nessuna delle migliorie richieste dal piano sono state apportate, sembra di essere a tale e quale show per quanto la situazione sia rimasta immutata. A prova di ciò ci sono le foto allegate al piano e quelle scattate ieri. Però questa amministrazione nel segno della continuità ciclicamente torna a fare passerelle a Passoscuro per vantarsi e apprezzare i coloratissimi murales che abbelliscono il litorale, contro ogni logica e contro lo stesso piano colore. Al netto del significato artistico e culturale di questi dipinti, delle due l’una o l’Amministrazione non legge quello che scrive o come al solito approfitta di quello che viene fatto spontaneamente per avere cinque minuti di pubblicità”.