Lo rende noto il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma

Dal 1 luglio al 15 settembre, i Vigili del Fuoco della Provincia di Roma incrementano il servizio di soccorso – A decorrere dal 1 luglio fino al 15 Settembre 2020, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, ha incrementato il servizio di soccorso, rispetto a quello già esistente in soccorso ordinario, con squadre dei Vigili del Fuoco adibite esclusivamente allo spegnimento degli incendi boschivi (AIB). Il servizio in accordo con la Regione Lazio, è assicurato da squadre AIB composte da 5 unità (che opera con 2 automezzi) più un D.O.S. (Direttore Operazioni di spegnimento) tutti Vigili del Fuoco. Ogni squadra, in servizio straordinario, è dislocata presso alcuni distaccamenti del territorio, fra cui il distaccamento di Cerveteri. Le squadre AIB in servizio dalle 08.00 alle 20.00, intervengono in caso di incendio di sterpaglie, di bosco e/o macchia mediterranea, in modo tale da assicurare una copertura maggiore del territorio. Presso la sede dei Vigili del Fuoco di Cerveteri presta spesso il servizio AIB personale in forza presso i distaccamenti di Bracciano, Civitavecchia e Cerveteri. Il DOS dei Vigili del Fuoco in particolare, ha il compito di coordinare: squadre a terra VVF; eventuale personale di Protezione Civile intervenuto (con moduli fuori strada; velivoli (Canadair e/o elicotteri) richiesti in supporto alle squadre di terra.