Ladispoli, il 25 aprile verrà esposto il nuovo pannello informativo dedicato a Domenico Santi
Sabato 25 aprile, in occasione dei festeggiamenti della Liberazione, potremo dedicare un momento per ricordare Domenico Santi, e conoscere insieme il nuovo pannello informativo a lui dedicato, collocato presso il Largo omonimo, di fronte alla trattoria Tripolina. L’appuntamento è previsto per le ore 12:00 circa.
La famiglia Santi invita tutti i cittadini a partecipare a questo momento di ricordo e condivisione. Esprimendo al contempo un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale per la disponibilità dimostrata nella realizzazione dell’iniziativa.
Le figlie di Domenico Santi: Tiziana e Stefania