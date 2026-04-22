Lega per Salvini Premier Ladispoli, Gianfranco Fioravanti nominato commissario cittadino

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa:

La Lega per Salvini Premier rafforza la propria struttura sul territorio di Ladispoli con la nomina di Gianfranco Fioravanti a Commissario cittadino. L’ufficialità arriva da una comunicazione della segreteria provinciale di Roma, firmata dal segretario Angelo Valeriani, che ha ratificato l’incarico in accordo con i vertici regionali del partito.

Fioravanti è una figura ben conosciuta in città: imprenditore agricolo affermato, appartiene a una famiglia storica del territorio, radicata da generazioni nel tessuto economico e sociale di Ladispoli. Un profilo che unisce esperienza imprenditoriale e conoscenza diretta delle dinamiche locali, elementi che il partito punta a valorizzare nella nuova fase organizzativa.

Nel documento si sottolinea come la nomina abbia l’obiettivo di sostenere e coordinare l’azione politica e organizzativa a livello comunale, con particolare attenzione alla crescita e al consolidamento della presenza della Lega sul territorio.

“Certo che assumerai questo ruolo con la consueta professionalità, competenza ed attenzione”, si legge nella lettera indirizzata a Fioravanti, con l’auspicio di un lavoro orientato allo sviluppo del partito e al rafforzamento del legame con la comunità locale.

La scelta si inserisce in un più ampio percorso di riorganizzazione della Lega nella provincia di Roma, volto a consolidare la rete territoriale in vista delle prossime sfide politiche.