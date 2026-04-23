Polidori: “Proficuo incontro nella sede locale di Forza Italia”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Noi Moderati Ladispoli:

Nei giorni scorsi, presso la sede locale di Forza Italia, si sono incontrate le delegazioni cittadine di Forza Italia e Noi Moderati.

L’appuntamento si è svolto in un clima di estrema cordialità, rivelandosi un momento di confronto positivo e propositivo. L’incontro rappresenta un primo passo di dialogo e condivisione, con l’avvio di un percorso basato su idee e obiettivi comuni, in linea con quanto già avviene anche a livello nazionale tra le due forze politiche.

Ladispoli, Noi Moderati: “Basta divisioni nel centrodestra, ora un percorso condiviso”

Allo stesso tempo, Noi Moderati comunica che prende atto delle contrapposizioni che negli ultimi tempi si sono create a Ladispoli tra i partiti tradizionali del Centrodestra e alcune realtà civiche, dinamiche difficilmente comprensibili alla luce di un percorso condiviso di buon governo che ha caratterizzato gli ultimi quasi dieci anni. Pur non entrando nelle singole dinamiche, Noi Moderati auspica una ricomposizione unitaria e un clima di confronto più costruttivo, ritenendo fondamentale arrivare a un percorso condiviso in vista delle prossime sfide elettorali.

Noi Moderati ritiene che Ladispoli debba lasciarsi alle spalle una fase segnata da discussioni, fratture e annunci, per aprire una stagione nuova, fondata su serietà, responsabilità e progettualità concreta.

“I cittadini chiedono chiarezza, obiettività e concretezza: meno polemiche e attacchi personali, più lavoro su obiettivi condivisi. È su questo terreno che si deve costruire, con il contributo di tutte le forze della coalizione, partiti e liste civiche, una proposta politica credibile e all’altezza delle aspettative della nostra comunità”.

Noi Moderati, come già auspicato, resta in attesa che vengano superate le attuali divergenze da parte di chi le ha generate, prima di intraprendere qualsiasi ulteriore iniziativa.