Santa Marinella, la città si confronta: il Forum delle Donne incontra i candidati Sindaco

SANTA MARINELLA – Il Forum “La Voce delle Donne di Santa Marinella e Santa Severa” promuove una conferenza stampa con i candidati Sindaci per un pubblico confronto che si terrà il 24 aprile alle ore 16,30 presso il PK (Parco Kennedy).

In seguito alle riunioni, molto partecipate, dal Forum sono emerse una serie di idee, proposte, riflessioni per rendere la città più inclusiva, più vicina alle necessità delle donne e quindi alle necessità di tutti. Di qui la volontà di proporre ai candidati Sindaci la piattaforma programmatica elaborata dal Forum.

La risposta da parte di Gasparri, Manuelli e Minghella è stata immediatamente positiva, mentre per la lista Io Amo Santa Marinella ci è stata garantita la presenza di una giovane candidata consigliera. Mancano invece all’appello Daniele Renda di AVS e Mariarosaria Rossi, ma vogliamo credere che non intendano sottrarsi a questo che di fatto è il primo confronto pubblico tra candidati Sindaci.

Vogliamo ringraziare fin da ora il PK che si è reso immediatamente disponibile ad ospitarci e invitiamo tutte e tutti a partecipare al pubblico dibattito.