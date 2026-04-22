Turismo, Ladispoli presenta il report 2023-2025. Crescono pernottamenti, arrivi e impatto economico

Il turismo si conferma una componente sempre più rilevante dell’economia locale. È il quadro che emerge dal report sui flussi turistici 2023-2025 della città di Ladispoli, pubblicato dall’Assessorato al Turismo e disponibile per la consultazione integrale sul sito istituzionale.

Il documento, presentato nei giorni scorsi alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli nello spazio dedicato alla Regione Lazio, analizza l’evoluzione del fenomeno turistico negli ultimi tre anni e restituisce un quadro basato su dati reali. Nel periodo considerato i pernottamenti sono passati da circa 80 mila a oltre 94 mila, mentre gli arrivi hanno superato le 31 mila unità, con una progressiva distribuzione dei flussi durante tutto l’anno. L’analisi mette in evidenza anche l’impatto economico del comparto: circa 15,5 milioni di euro di ricaduta diretta, che arrivano a quasi 25 milioni considerando l’indotto complessivo, con un valore aggiunto stimato tra i 7 e gli 11 milioni di euro.

L’Assessore al Turismo Marco Porro commenta così i dati: “La conseguenza di quanto esposto evidenzia come Ladispoli, oggi, grazie a una chiara volontà politica costruita dalla visione del Sindaco Grando e al lavoro puntuale e appassionato degli uffici, non si limiti a registrare numeri in crescita, ma disponga finalmente di una strategia condivisa, di strumenti operativi e di un dibattito pubblico strutturato sul turismo. Ed è proprio questo cambio di passo, prima ancora dei dati, a rappresentare il cambiamento più significativo e promettente per il futuro della città”.

Il report nasce con l’obiettivo di fornire uno strumento utile alla programmazione delle politiche pubbliche. Il documento è stato protocollato e trasmesso al Sindaco, alla Giunta e agli uffici competenti. Il report sui flussi turistici 2023-2025 è disponibile online al seguente indirizzo: https://ladispoli-strapi-media.s3.eu-south-1.amazonaws.com/Triennio_del_turismo_2023_2025_ff57514ff6.pdf