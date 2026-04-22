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Turismo, Ladispoli presenta il report 2023-2025. Crescono pernottamenti, arrivi e impatto economico

22 Aprile 2026





Turismo, Ladispoli presenta il report 2023-2025. Crescono pernottamenti, arrivi e impatto economico

Il turismo si conferma una componente sempre più rilevante dell’economia locale. È il quadro che emerge dal report sui flussi turistici 2023-2025 della città di Ladispoli, pubblicato dall’Assessorato al Turismo e disponibile per la consultazione integrale sul sito istituzionale.

Turismo, Ladispoli presenta il report 2023-2025. Crescono pernottamenti, arrivi e impatto economico

Il documento, presentato nei giorni scorsi alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli nello spazio dedicato alla Regione Lazio, analizza l’evoluzione del fenomeno turistico negli ultimi tre anni e restituisce un quadro basato su dati reali. Nel periodo considerato i pernottamenti sono passati da circa 80 mila a oltre 94 mila, mentre gli arrivi hanno superato le 31 mila unità, con una progressiva distribuzione dei flussi durante tutto l’anno. L’analisi mette in evidenza anche l’impatto economico del comparto: circa 15,5 milioni di euro di ricaduta diretta, che arrivano a quasi 25 milioni considerando l’indotto complessivo, con un valore aggiunto stimato tra i 7 e gli 11 milioni di euro.

L’Assessore al Turismo Marco Porro commenta così i dati: “La conseguenza di quanto esposto evidenzia come Ladispoli, oggi, grazie a una chiara volontà politica costruita dalla visione del Sindaco Grando e al lavoro puntuale e appassionato degli uffici, non si limiti a registrare numeri in crescita, ma disponga finalmente di una strategia condivisa, di strumenti operativi e di un dibattito pubblico strutturato sul turismo. Ed è proprio questo cambio di passo, prima ancora dei dati, a rappresentare il cambiamento più significativo e promettente per il futuro della città”.

Il report nasce con l’obiettivo di fornire uno strumento utile alla programmazione delle politiche pubbliche. Il documento è stato protocollato e trasmesso al Sindaco, alla Giunta e agli uffici competenti. Il report sui flussi turistici 2023-2025 è disponibile online al seguente indirizzo: https://ladispoli-strapi-media.s3.eu-south-1.amazonaws.com/Triennio_del_turismo_2023_2025_ff57514ff6.pdf