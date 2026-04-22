Atlante, BKL e Stellantia insieme: nasce sul territorio un patto educativo tra scuola, sport e comunità

Una nuova alleanza tra scuola, sport e sociale prende forma sul territorio. Istituti Atlante, Basket Ladispoli BKL e Stellantia Coop. hanno annunciato la nascita di un progetto comune rivolto agli studenti dai 14 ai 20 anni, con l’obiettivo di unire formazione scolastica, attività sportiva e sostegno alla comunità. A sintetizzare il senso dell’iniziativa è la formula scelta nel comunicato: “Atlante forma, BKL accende la passione, Stellantia sostiene: insieme costruiamo studenti-atleti pronti a crescere dentro e fuori dal campo”.

Il progetto, spiegano i promotori, “nasce con un obiettivo chiaro: integrare scuola, sport e comunità in un unico ecosistema formativo capace di accompagnare i giovani nella crescita personale, scolastica e atletica”. Il percorso prevede “la mattina dedicata allo studio e il pomeriggio ai tornei e alle attività sportive”. Con un’offerta che comprende “basket, 3×3, baskin, volley, calcetto, calcio a 8. Dentro un ambiente che valorizza talento, disciplina, inclusione e benessere”.

Nel comunicato viene anche definito il ruolo delle tre realtà coinvolte. “Istituti Atlante garantisce un percorso scolastico di qualità, flessibile e attento alle esigenze degli studenti-atleti”. “BKL Basket Ladispoli, con la sua storia e il suo radicamento sul territorio, porta competenza tecnica, passione e un modello sportivo orientato alla crescita”. “Stellantia ETS, realtà impegnata nel sociale e nella promozione dello sport per tutti, assicura supporto, inclusione e un forte legame con la comunità”.

Le tre realtà presentano l’intesa non soltanto come un’iniziativa sportiva o scolastica, ma come un progetto educativo più ampio. “Insieme, le tre realtà costruiscono un progetto che non è solo sportivo o scolastico, ma educativo nel senso più ampio. Un luogo dove i ragazzi imparano a impegnarsi, collaborare, superare i propri limiti e diventare cittadini consapevoli”. Secondo i promotori, questa collaborazione rappresenta “un passo decisivo verso un modello di formazione moderno, accessibile e orientato al futuro, capace di rispondere alle esigenze delle famiglie e alle aspirazioni dei giovani del territorio”.