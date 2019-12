Condividi Pin 2 Condivisioni

“In bocca al lupo a Luisa Carmen Giovanna Cogliano, Nazzareno Cutini, Fabio Ferrari e Flavio Persiani”

Manziana saluta i dipendenti comunali che vanno in pensione –

Ieri mattina, in concomitanza del tradizionale scambio d’auguri tra il personale e gli amministratori comunali, si è tenuta una semplice cerimonia per salutare il Segretario Comunale Luisa Carmen Giovanna Cogliano, Nazzareno Cutini, Fabio Ferrari e Flavio Persiani che sono andati in pensione.

“Ognuno di voi ha lasciato il segno nella storia amministrativa del Comune di Manziana – ha commentato il Sindaco, Bruno Bruni – Il Segretario Cogliano è stata con noi solamente quattro anni ma devo dire che gli effetti del suo operato Manziana li continuerà a vedere a lungo.

Le sue capacità professionali e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro sono stati elementi preziosi che hanno permesso al Comune di risalire la china e di gettare le fondamenta di un futuro che si preannuncia migliore.

Nazzareno ha svolto con discrezione un ruolo delicato, diventando un punto di riferimento per i Cittadini e soprattutto per il personale dell’ufficio che si occupa del cimitero comunale.

Flavio ha per anni gestito l’ufficio tributi, curandone le tante sfaccettature e diventando così la vera memoria storica della materia sia per le Amministrazioni che si sono susseguite negli anni che per i Cittadini.

Infine Fabio. Mi scuserete se probabilmente uscirò dal mio ruolo istituzionale ma Fabio per me, oltre ad essere un dipendende valido che negli anni ha svolto molteplici tipologie di lavoro all’interno della macchina amministrativa comunale, era ed è soprattutto un amico.

Da quando sono diventato Sindaco nel 2012 è stato il mio punto di riferimento in Segreteria, la persona sempre disponibile nella routine di tutti i giorni ma anche e soprattutto nelle emergenze, al di là di orari e obblighi contrattuali.

A tutti loro va il mio ringraziamento personale e quello dell’intera Amministrazione con l’augurio di trascorrere gli anni della pensione nella più totale serenità, coltivando affetti e passioni personali.”