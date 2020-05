Condividi Pin 9 Condivisioni

”Speriamo che la proposta venga accolta e passi presto a vantaggio dei cittadini”

M5S Ladispoli deposita mozione e chiede la rimodulazione del bollo auto

“La nostra consigliera regionale Francesca De Vito ha depositato una mozione con la quale chiedo di rimodulare l’importo del bollo auto 2020, che si basi sul calcolo dei 9/dodicesimi di utilizzo, detraendo quindi tre mesi in cui non è stato possibile utilizzare i mezzi privati.

https://bit.ly/mozione-bollo

Chi potrà usufruirne?

– chi ha un reddito basso;

– chi con il mezzo ci lavora ma la sua attività è stata fermata dal decreto;

– associazioni di volontariato e onlus.

La tassa regionale sul bollo dell’auto è una tassa di proprietà del bene, dal DPCM dell’8 marzo, molti sono in smart working e quasi tutti siamo stati chiusi in casa.

Di conseguenza i nostri mezzi di trasporto sono rimasti parcheggiati e non abbiamo potuto usufruire di un bene di cui abbiamo pagato il possesso per 12 mesi.

Speriamo che la proposta venga accolta e passi presto a vantaggio dei cittadini.

Sicuramente una piccola cosa ma pur sempre un segnale d’ascolto”.

La nota del Movimento 5 Stelle Ladispoli