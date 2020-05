Condividi Pin 1 Condivisioni

L’artista ha chiesto di poter considerare un’onorificenza al dott. Giuseppe De Donno

Covid-19, Ombretta Del Monte scrive una lettera al Presidente della Repubblica

Ombretta Del Monte ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo di poter concedere un’onorificenza al dott. Giuseppe De Donno, medico che ha salvato 48 pazienti positivi al coronavirus, applicando la terapia del plasma super immuni.

“Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,

gli italiani stanno attraversando una fase dolorosamente complessa e difficile dovuta al coronavirus e a tutte le conseguenze attuali che ognuno vive coraggiosamente e dignitosamente.

Tra questi nostri valori che caratterizzano il popolo italiano, ci sono medici che sono andati oltre il loro operato per salvare vite umane, medici che non sono stati in studi televisivi, ma in corsie di ospedali fino a 18 ore per assistere, curare e trovare terapie efficaci per salvare persone affette da covid-19 e per quest’ultimo aspetto legato alla nostra Sanità, cordialmente l’invito a prendere in seria considerazione un’onorificenza da consegnare al dott. Giuseppe De Donno dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, per aver salvato 48 vite umane colpite dal virus, applicando la terapia del plasma super immuni.

Una metodica sperimentata con successo anche in altri ospedali italiani e presa in seria considerazione altresì all’estero.

Il protocollo avrà esito conclusivo nei prossimi giorni, ma la vita di tante persone è stata innegabilmente salvata attraverso questo metodo di cura semplice ed economico avviato coraggiosamente da un medico di seria coscienza.

Certa che questa richiesta possa essere considerata con la giusta attenzione meritocratica, per conservare onorevolmente i valori della nostra Comunità.

Cordiali Saluti da una cittadina italiana che crede nel coraggio del suo Paese.

Ombretta Del Monte”.