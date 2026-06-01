Ladispoli, il parco giochi di piazza Domitilla diventa il Parco di “Lello”

Mercoledì alle 17:00 la cerimonia ufficiale

Mercoledì 3 giugno, alle ore 17:00, l’Amministrazione comunale svelerà ufficialmente la targa di intitolazione del parco giochi di Piazza Domitilla alla memoria di Agostino Felli, il nostro indimenticabile “Lello”.

Un volto familiare, una presenza insostituibile che con la sua quotidiana dolcezza e spontaneità ha saputo donare affetto, gentilezza e un immenso senso di comunità a chiunque frequentasse la piazza.

Come ha ricordato il Sindaco Alessandro Grando, dedicargli quest’area giochi non è solo un omaggio formale, ma il modo più bello e concreto per far sì che la sua memoria continui a vivere nel luogo che ha amato di più e di cui è stato l’anima assoluta.

Un ringraziamento speciale va alla Commissione Toponomastica e alla famiglia Felli per aver reso possibile questo momento così sentito da tutta Ladispoli. Grazie anche alla consigliera comunale Manuela Risso per aver curato l’iter dell’intitolazione.

📅 Mercoledì 3 giugno

🕔 Ora: 17:00

📍 Parco giochi di Piazza Domitilla