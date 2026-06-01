Appaltato il piano salva-costa: da settembre cantieri sul litorale con barriere soffolte e interventi di protezione

Ladispoli, allarme erosione: via ai lavori dopo l’estate –

LADISPOLI – La lotta contro l’erosione costiera entra finalmente nella fase operativa. Dopo un lungo iter amministrativo è stata infatti aggiudicata la gara per il piano di salvaguardia del litorale, un intervento strategico destinato a contrastare l’avanzata del mare che negli ultimi anni ha sottratto ampie porzioni di spiaggia e creato difficoltà agli operatori balneari e al settore turistico locale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, i lavori dovrebbero prendere il via tra settembre e ottobre, una volta completate le procedure esecutive necessarie. Il progetto prevede la realizzazione di barriere soffolte e altre opere di difesa costiera lungo il tratto compreso tra Torre Flavia e Marina di Palo, una delle zone maggiormente interessate dal fenomeno erosivo.

L’intervento, finanziato dalla Regione Lazio con uno stanziamento di circa 10 milioni di euro, punta a proteggere il litorale senza compromettere la stagione balneare. Per questo motivo l’apertura dei cantieri è stata programmata al termine dell’estate. La durata complessiva delle opere è stimata in circa 19 mesi.

Negli ultimi anni l’erosione ha provocato la progressiva riduzione delle spiagge, con conseguenze dirette per gli stabilimenti balneari e per l’economia turistica cittadina. In alcuni periodi, soprattutto durante le mareggiate invernali, il mare ha raggiunto strutture e attrezzature, rendendo necessarie misure urgenti di contenimento.

Gli operatori del settore hanno accolto con favore l’avvio del progetto, considerato un passaggio fondamentale per garantire la sicurezza del litorale e preservare una delle principali risorse economiche della città. Le opere previste, secondo le stime tecniche, dovrebbero contribuire a rallentare il fenomeno erosivo e favorire il recupero di parte delle spiagge oggi compromesse.

Come evidenziato da Il Messaggero, l’obiettivo dell’intervento è quello di assicurare una maggiore resilienza della costa di Ladispoli, offrendo una risposta concreta a una problematica che da anni rappresenta una delle principali sfide ambientali e infrastrutturali del territorio.