Un’esperienza internazionale che ha unito studenti di Italia, Polonia e Turchia tra innovazione, cultura e nuove amicizie

Erasmus+, si conclude in Polonia il progetto “Legend Tech” dell’Istituto Comprensivo Cena di Cerveteri –

Si è conclusa con entusiasmo, partecipazione e grande soddisfazione l’ultima mobilità del progetto Erasmus+ “Legend Tech”, che ha visto protagonista l’Istituto Comprensivo Cena di Cerveteri insieme ai consolidati partner di Polonia e Turchia in un percorso di collaborazione internazionale dedicato allo sviluppo delle competenze linguistiche, digitali e interculturali.

La mobilità finale si è svolta a Tenczynek, in Polonia, dove nove studenti italiani, accompagnati dai docenti dell’istituto, sono stati accolti con straordinaria disponibilità e calore dalle famiglie ospitanti. Fin dai primi giorni, i ragazzi hanno vissuto un’autentica esperienza di condivisione e scambio culturale, sentendosi parte integrante delle famiglie polacche e della comunità locale.

Nel corso della settimana si è consolidato un gruppo internazionale coeso e collaborativo, composto da studenti e insegnanti accomunati dalla volontà di comunicare, lavorare insieme e costruire relazioni attraverso l’utilizzo della lingua inglese e le numerose attività progettuali. Particolarmente emozionante è stato il ricongiungimento tra molti studenti che avevano già avuto modo di conoscersi durante le precedenti mobilità Erasmus+: amicizie nate nei mesi scorsi che si sono rafforzate ulteriormente grazie a questa esperienza finale condivisa.

Tra le attività più coinvolgenti spicca il laboratorio dedicato alle storie in 3D, che ha consentito agli studenti di sviluppare creatività, competenze digitali e capacità narrative, valorizzando il legame tra tradizione e innovazione che rappresenta uno dei temi centrali del progetto “Legend Tech”.

Il rientro in Italia è stato accompagnato da emozione, gratitudine e consapevolezza del valore dell’esperienza vissuta. Gli studenti tornano infatti con un patrimonio di conoscenze e competenze arricchito, ma soprattutto con ricordi, relazioni e nuove prospettive che continueranno ad accompagnarli nel loro percorso di crescita personale e scolastica. Le amicizie internazionali, i momenti condivisi e il confronto con culture diverse rappresentano un bagaglio umano prezioso destinato a lasciare un segno duraturo.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalle famiglie, che hanno seguito con partecipazione tutte le fasi del progetto, osservando nei propri figli una maggiore autonomia, apertura culturale e motivazione verso le opportunità offerte dall’Europa.

L’Istituto Comprensivo Cena desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla coordinatrice del progetto, Joanna Zak, per l’eccellente organizzazione e la calorosa accoglienza riservata alle delegazioni, e ad Ayhan Sezdirmez, referente della scuola turca di Anamur, per la preziosa collaborazione e il costante supporto garantiti durante tutte le fasi del progetto.

Un ringraziamento speciale va inoltre alle famiglie italiane che, con fiducia e spirito di collaborazione, affidano i propri figli ai docenti dell’Istituto Comprensivo Cena, consentendo loro di vivere esperienze educative internazionali di straordinario valore formativo e umano.

Ancora una volta il programma Erasmus+ si conferma una straordinaria opportunità di crescita, capace di costruire ponti tra culture diverse, sviluppare competenze fondamentali per il futuro e lasciare nei giovani partecipanti ricordi, emozioni e insegnamenti destinati a durare nel tempo.