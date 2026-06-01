Intervento dei Vigili del Fuoco di Ostia in viale delle Arti. Nessuna persona coinvolta, indaga la Polizia di Stato

Fiumicino, incendio nella notte: in fiamme otto furgoni SDA –

Fiumicino – Un vasto incendio ha interessato nella notte un piazzale situato in viale delle Arti 119, nel territorio comunale di Fiumicino. L’allarme è scattato intorno alle ore 2:30, quando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia sono intervenuti sul posto con una squadra operativa e un’autobotte.

Le fiamme hanno coinvolto otto furgoni appartenenti alla ditta SDA, parcheggiati all’interno dell’area. L’intervento dei pompieri ha consentito di domare il rogo e di evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente ad altri mezzi o strutture presenti nelle vicinanze.

Fortunatamente non si registrano persone ferite o coinvolte nell’evento.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti di competenza per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause che hanno provocato il rogo.