Ai Campionati Regionali di Ladispoli gli atleti dell’ASD Epomeo conquistano la qualificazione ai Campionati Italiani di Ostia. Buoni risultati anche per Kassal e Confaloni

Karate, Bracciano festeggia due campioni regionali: oro per Romano e Mandala –

LADISPOLI, 31 maggio 2036 – Grande soddisfazione per l’ASD Epomeo Bracciano ai Campionati Regionali di Karate, manifestazione valida per la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani che si svolgeranno a Ostia il 20 e 21 giugno.

Sotto la guida esperta del maestro Luigi Scognamiglio, gli atleti braccianesi hanno ottenuto risultati di assoluto prestigio, conquistando due medaglie d’oro grazie alle straordinarie prestazioni di Gabriele Romano e Rebecca Mandala.

Romano ha dominato la propria categoria vincendo tutti e tre gli incontri disputati, un percorso netto che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio e conquistare il titolo regionale. Prestazione altrettanto brillante per Mandala, che ha dovuto affrontare un cammino ancora più impegnativo: quattro vittorie consecutive le hanno consentito di raggiungere lo stesso prestigioso traguardo e aggiudicarsi la medaglia d’oro.

Ottime notizie arrivano anche dagli altri rappresentanti dell’ASD Epomeo Bracciano. Hussain Kassal e Davide Confaloni, pur fermandosi al settimo posto nelle rispettive categorie, hanno ottenuto la qualificazione alla fase finale dei Campionati Italiani, completando così un bilancio estremamente positivo per la società sportiva.

I risultati ottenuti a Ladispoli confermano il valore del lavoro svolto dal maestro Scognamiglio e dall’intero staff tecnico, premiando l’impegno e la dedizione degli atleti che ora guardano con fiducia al prossimo appuntamento nazionale di Ostia, dove saranno chiamati a confrontarsi con i migliori karateka italiani.