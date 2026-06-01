Tantissimo pubblico in Piazza Domenica Santarelli per l’evento organizzato insieme alla Pro Loco Passoscuro. Decine di vetture storiche protagoniste di una giornata all’insegna della passione, della cultura motoristica e della convivialità

Volanti Storici Ladispoli conquista Passoscuro: grande successo per il raduno di auto d’epoca alla 48ª Sagra della Tellina –

di Marco Di Marzio

PASSOSCURO (FIUMICINO) – Una domenica all’insegna dei motori, della storia e della passione per le quattro ruote che ha richiamato numerosi visitatori a Piazza Domenica Santarelli, dove si è svolto con grande successo il Raduno d’Auto d’Epoca organizzato dall’associazione Volanti Storici Ladispoli in collaborazione con la Pro Loco Passoscuro.

L’evento ha trasformato il cuore della località balneare in una vera e propria esposizione a cielo aperto, con vetture provenienti da diverse epoche e nazionalità che hanno catturato l’attenzione di appassionati, famiglie e curiosi. Tra i modelli più ammirati, Triumph, Mini, Fiat 124 Sport, Buick americana, Fiat 600 e numerose altre auto che hanno raccontato decenni di storia dell’automobilismo.

Soddisfazione è stata espressa da Fabio Ricca, presidente insieme a Pasquale Carbone dell’associazione Volanti Storici Ladispoli.

«Questa giornata è stata fantastica, perché la gente che è venuta è stata numerosa. Le macchine piacciono e continuano a suscitare interesse. Oggi abbiamo avuto diversi modelli caratteristici: dalla Triumph alla Mini, dalla Fiat 124 Sport alla Buick americana, fino alla storica 600. Sono vetture molto diverse tra loro, sia per nazionalità che per caratteristiche. Siamo contenti perché questa manifestazione ci ha permesso di creare nuove conoscenze e nuovi contatti che ci consentiranno di crescere ancora di più. E presto ci saranno importanti novità per il nostro gruppo».

Un bilancio quindi estremamente positivo per l’associazione, che continua a promuovere il patrimonio motoristico storico sul territorio attraverso iniziative capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Volanti Storici Ladispoli ha inoltre annunciato i prossimi appuntamenti in calendario. Il gruppo sarà presente il 13 giugno alla festa del quartiere Cerreto presso la Chiesa del Sacro Cuore e sta preparando un’altra iniziativa prevista per la terza domenica di giugno, il 21 giugno, che sarà annunciata nei prossimi giorni.

L’associazione ha voluto infine rivolgere un particolare ringraziamento agli organizzatori della 48ª Sagra della Tellina per l’opportunità concessa e per la collaborazione che ha reso possibile la riuscita dell’evento, contribuendo a valorizzare il territorio e la passione per le auto storiche.

La partecipazione del pubblico, l’entusiasmo degli espositori e la qualità delle vetture presenti confermano ancora una volta il crescente interesse verso le iniziative promosse da Volanti Storici Ladispoli, realtà ormai consolidata nel panorama delle manifestazioni dedicate ai veicoli d’epoca del litorale romano.