Concluso l’intervento dei tecnici Acea sulla condotta principale. Ripristinato il flusso dell’acqua dopo ore di disagi per residenti e attività commerciali

Guasto idrico riparato a Ladispoli: torna la normalità nel Centro Città –

LADISPOLI – È stato riparato il guasto alla condotta idrica che nelle ultime ore ha causato disagi nel Centro Città di Ladispoli. A comunicarlo è stata l’Amministrazione comunale attraverso un aggiornamento diffuso sui propri canali ufficiali, annunciando il progressivo ritorno alla normalità del servizio.

Il problema si era verificato nella giornata precedente interessando una delle principali condotte che servono il centro urbano. La rottura aveva provocato interruzioni e abbassamenti di pressione nella rete idrica, spingendo il Comune a mantenere un costante contatto con Acea per monitorare l’evolversi della situazione.

Fin dalle prime segnalazioni, le squadre tecniche del gestore idrico sono intervenute sul posto per individuare il punto del guasto e procedere alle operazioni di riparazione. Nel frattempo, l’Amministrazione comunale aveva richiesto con urgenza l’attivazione di un servizio di autobotti sostitutive per limitare i disagi ai cittadini durante il periodo di interruzione.

L’intervento si è concluso con esito positivo e il flusso dell’acqua è stato ripristinato. Secondo quanto comunicato dal Comune, la situazione sta progressivamente tornando alla normalità in tutte le zone interessate dal disservizio.

L’Amministrazione ha espresso il proprio ringraziamento ai tecnici Acea per la rapidità dell’intervento e ai cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante le ore di emergenza. Resta ora da monitorare il completo assestamento della rete, ma al momento non risultano ulteriori criticità legate al guasto appena risolto.