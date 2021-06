Appuntamento il 30 – 31 luglio e 1 agosto all’Oasi di Palo Laziale. Evento gratuito e all’insegna della solidarietà

Ladispoli Summer Fest: arrivano Arisa, Giusy Ferreri e i The Kolors

Arisa, Giusy Ferreri e The Kolors. Sono loro i tre nomi del Ladispoli Summer Fest, la manifestazione che prenderà il via il 30 luglio all’Oasi di Palo Laziale. E ad aprire le danze sarà proprio Arisa.

Una manifestazione “impegnativa” dal punto di vista economico resa possibile, come ha spiegato il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, grazie alla disponibilità di diversi sponsor e che per questo non costerà nulla a chi deciderà di assistere allo spettacolo.

Ma attenzione! I posti sono limitati: solo mille a serata.

I concerti si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti covid, come spiegato anche dal presidente della Pro Loco di Ladispoli, Claudio Nardocci.

Chi deciderà di partecipare dovrà compilare online un format con i propri dati ed essere in possesso della certificazione di avvenuta vaccinazione, di guarigione dal covid o di tampone rapido o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti lo spettacolo.

Concerto gratuito sì, ma a una condizione: la solidarietà. “L’unica cosa che chiediamo agli spettatori per completare l’iscrizione e dunque per assicurarsi il biglietto – ha spiegato il presidente della Pro Loco Claudio Nardocci – sarà la donazione di almeno un genere alimentare di prima necessità non deperibile che sarà consegnato alla Caritas”.

Insomma divertimento sì ma all’insegna della solidarietà. Solidarietà che in questo anno e mezzo di emergenza sanitaria i cittadini non hanno mai fatto mancare alle famiglie più bisognose e che a causa delle restrizioni imposte dal Governo per contenere la diffusione del contagio, si sono ritrovate a non saper come mettere in tavola il pranzo con la cena.

Solo la Caritas, alla quale saranno donati i prodotti che gli spettatori doneranno, ogni giorno assiste circa 80 persone bisognose. Un numero, come ha voluto evidenziare Nardocci, non di poco conto.

Nei prossimi giorni saranno rese pubbliche le informazioni su dove poter “acquistare” il biglietto e le modalità di compilazione del modulo.

