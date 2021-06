Fiumicino, parte il nuovo servizio di affitto monopattini nelle località di mare del territorio –

Fiumicino, parte il nuovo servizio di affitto monopattini nelle località di mare del territorio

“Oggi, sul lungomare di Fregene, abbiamo presentato il nuovo servizio di affitto monopattini nelle località di mare del territorio: Fregene, appunto, ma anche Fiumicino, Isola sacra, Focene, Maccarese, Passoscuro. Il numero di pattini totali a disposizione sarà di 450, suddiviso tra le tre aziende vincitrici del bando: Helbiz, Bird e ItalPack Urgent Post Service.”

Lo dichiara dal proprio profilo Facebook il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino, affermando inoltre: “È un progetto pilota di 12 mesi che ci fa fare un ulteriore passo avanti nel concetto di mobilità sostenibile. Dopo i mezzi che dalle stazioni portano sui lungomare, lo scambio con le biciclette e in attesa che arrivino anche i mezzi elettrici per il centro Città, non potevano mancare i monopattini. È un mezzo recente che si è diffuso molto nell’ultimo periodo, non poteva mancare in un Comune che d’estate vede triplicare la propria popolazione, con inevitabili conseguenze sul traffico. Quindi avere delle modalità alternative ed ecologiche per gli spostamenti è una necessità. Toccheremo tutte le località di mare. Valuteremo in queste prime settimane l’impatto che l’uso dei monopattini avrà sul territorio, soprattutto in termini di sicurezza, in particolare per i nostri giovani.”