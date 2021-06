Tra sport e cultura, è già estate al Columbia Beach di Ladispoli

Ristorante e Pizzeria sul Lungomare centrale sin dal 1947. La Famiglia Carnevalini è un’istituzione dell’estate ladispolana!

Se dici Columbia Beach Ladispoli dici estate. Sì perché sul lungomare centrale la bella stagione si vive tra sport e cultura… e ovviamente a tavola!

Il Columbia Beach è sin dalla lontana estate 1947 una garanzia per i vacanzieri e per i cittadini del litorale romano che cercano relax, divertimento e buona cucina. La ricetta è ampiamente collaudata: la Famiglia Carnevalini non sbaglia mai un colpo! Quello che colpisce del Columbia è l’entusiasmo con cui ogni anno si ricomincia alla grande con tantissime attività per tutti i gusti.

Stabilimento, bar, ristorante e pizzeria sul Lungomare Regina Elena 27, il Columbia offre l’intera gamma di servizi balneari che si desidera avere a disposizione durante una giornata al mare: gentilezza e professionalità completano una proposta sempre di qualità. Ma vediamo le novità 2021.

Corsi di Pilates e Circuito Funzionale con Pura Vida Fitness Boutique

Ogni anno al Columbia si organizzano decine di eventi: gli ampi spazi sono messi a disposizione degli istruttori sportivi e per iniziative culturali di ogni genere. L’estate 2021 vedrà protagonisti gli amanti del Pilates e del Circuito Funzionale, con corsi organizzati da Pura Vida Fitness Boutique. Per informazioni è possibile contattare direttamente i numeri: 06.99.22.08.77 e 339.16.72.657.

La Biblioteca Comunale di Ladispoli… al mare!

La Biblioteca Comunale di Ladispoli Peppino Impastato invita tutte le famiglie a partecipare tutti i giovedì a partire dal 9 luglio al 27 agosto alle ore 10.00, agli incontri culturali ospitati presso lo Stabilimento Columbia Beach: “Nati per leggere… al Mare”, letture a bassa voce e teatrino Kamishibai per bambini e genitori a cura di Loredana Simonetti.

Tutti gli incontri si svolgeranno in piena sicurezza, rispettando le norme anti covid, all’ombra del porticato dello stabilimento, con posti limitati. Inoltre ogni bambino dovrà inoltre portare con sé un telo da poggiare sulle sedie. Per prenotarsi bisogna scrivere all’indirizzo e-mail [email protected] (indicando nome, cognome ed età del bambino).

Tutti sul SUP, Sabato 26 Giugno open-day gratuito

Si chiama Stand Up Paddle e da qualche tempo sta spopolando sulle spiagge di tutto il mondo. Il Columbia è già da diversi anni una delle migliori scuole del litorale per imparare questa divertente e tonificante attività sportiva. Sabato 26 Giugno ci sarà la possibilità, per tutti i curiosi, di provare il SUP per la prima volta: alle ore 9.00 ci sarà una dimostrazione di SUPFIT per adulti, poi, alle 10:30, tutti in acqua e senza nessuna quota di partecipazione.

Torna il Campo Estivo Bimbi del Columbia Beach

Come ogni estate il Columbia Beach organizza e ospita i centri estivi in spiaggia per bambine e bambini dai 4 ai 12 anni, da Giugno a Settembre, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7:30 alle 16:30 con incluso il pranzo e la merenda e, in più, magliettina e sacca in omaggio per tutti i partecipanti. Il personale del Centro Estivo Columbia è sempre qualificato e, per un divertimento sempre in sicurezza, strutture e materiali vengono periodicamente sanificati. Per chi ama il mare ci sono tantissime attività: tornei sportivi e ludici, laboratori creativi, fiabe animate ed eventi a tema. Oltre alle attività in spiaggia, lo staff affianca i bambini in attività di relax e gioco al fresco dell’ombra degli ampi spazi riparati del Columbia. Maggiori informazioni possono essere richieste direttamente ai numeri: 351.66.87.777 e 320.56.75.056.

Feste e compleanni al Columbia con il Menù Pizza

Come sempre il Columbia mette a disposizione i suoi ampissimi spazi per feste, compleanni e ricorrenze. Oltre all’ampia sala interna affacciata in riva al mare e alla veranda esterna coperta, al Columbia si mangia direttamente in spiaggia. E come sempre, oltre al menù alla carta di pesce e di carne e alla famosa pizza (cotta nel forno a legna), il Columbia formula dei menù molto convenienti, per tutti i gusti.

Il classico menù pizza è quello più gettonato anche dai più giovani e comprende: bruschetta al pomodoro + supplì + una pizza a scelta + acqua e bibita!







Columbia Beach Ladispoli, Stabilimento Ristorante Pizzeria sul Lungomare Centrale

