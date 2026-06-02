Si è conclusa l’esperienza dei piccoli calciatori 2017 della RIM Sport Cerveteri che hanno partecipato alle finali del Trofeo Goleador a Como. La manifestazione, disputatasi domenica 31 maggio all’interno dello stadio Sinigaglia dove i lombardi scendono in campo per i loro match di Serie A, ha chiamato a raccolta ben 44 squadre di pari età da tutta Italia.

Calcio: Cerveteri torna da Como, mister Accardo: “Esperienza indimenticabile”

I verdeblù, unici rappresentanti del Lazio, avevano staccato il pass per l’evento grazie alla loro prestazione nella tappa civitavecchiese della manifestazione. Sorteggiati nel girone con Aosta, Vogherese, Monteruscello (NA) e Micri (NA), gli etruschi si sono ben difesi. Tuttavia, non è bastata la vittoria con i valdostani a consegnare alla formazione di mister Giovanni Accardo il passaggio del turno.

“Abbiamo perso di poco contro due squadre che poi sarebbero arrivate in semifinale” ha dichiarato il mister direttamente da Como. “Siamo usciti ai gironi, ma è stata un’esperienza indimenticabile. I ragazzi si sono divertiti, hanno fatto amicizia e hanno avuto la possibilità di scoprire cosa significa giocare in uno stadio di serie A. Siamo contenti per questo ed è un qualcosa che va al di là del risultato. Le altre squadre erano più pronte, non serve nascondersi dietro ad un dito e sapevamo quello a cui stavamo andando incontro. È fondamentale che i ragazzi si siano divertiti e che si siano confrontati con altre realtà. Ora ci godiamo un po’ di meritato riposo, ma prima vorrei ringraziare i genitori che hanno fatto uno sforzo importante, anche a livello economico. Vorrei poi ringraziare mister Riccardo Ramacci che ha seguito la squadra e i dirigenti Pierobon e Cifani che mi hanno aiutato a soddisfare tutte le richieste fatte dall’organizzazione”.