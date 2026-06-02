Carta d’identità elettronica, da giugno gli italiani residenti all’estero potranno richiederla anche in un Comune italiano

Carta d’identità elettronica, dal 1° giugno gli italiani residenti all’estero potranno richiederla anche in un Comune italiano

Dal 1° giugno cambia la procedura per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica agli italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE. I cittadini iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero potranno infatti richiedere la CIE non soltanto attraverso gli uffici consolari, ma anche presso qualsiasi Comune italiano.

Una novità che riguarda naturalmente anche il nostro territorio. Anche a Cerveteri e a Ladispoli sono infatti presenti molti cittadini iscritti all’AIRE. Sono persone che vivono stabilmente fuori dall’Italia, ma che continuano a mantenere un legame amministrativo, elettorale, ma soprattutto familiare con il loro Comune di riferimento. La nuova possibilità può essere utile soprattutto per chi rientra periodicamente in Italia. Durante un soggiorno organizzato nel nostro Paese per un qualsiasi motivo, gli iscritti all’AIRE potranno prenotare un appuntamento e presentare la richiesta direttamente in un Comune italiano. Senza dover passare necessariamente dal Consolato competente all’estero.

La domanda potrà essere presentata attraverso la piattaforma del Ministero dell’Interno, o secondo le modalità previste dal Comune scelto. Una volta emessa, la Carta d’Identità Elettronica potrà essere ritirata in Comune oppure, nei casi previsti, spedita all’indirizzo di residenza all’estero. Resta naturalmente necessario verificare in anticipo le modalità operative del Comune a cui ci si rivolge. Appuntamenti disponibili, documentazione richiesta, tempi di rilascio e possibilità di spedizione.

Da sottolineare che la novità arriva in vicinanza del momento in cui la carta d’identità cartacea sarà superata. Infatti, dal 3 agosto 2026, il documento cartaceo non sarà più valido, anche se riporta una scadenza successiva. Per questo motivo il nuovo canale di richiesta può rappresentare un passaggio importante anche per molti cittadini originari o legati a Cerveteri e Ladispoli che oggi vivono all’estero. Una semplificazione concreta. Soprattutto per chi, pur avendo lasciato l’Italia, continua a mantenere un rapporto diretto con il proprio territorio.