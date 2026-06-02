Amaro risveglio per un residente di Campo di Mare che, nella mattinata di ieri, si è ritrovato faccia a faccia con un ladro entrato nella sua abitazione mentre stava dormendo. L’episodio è avvenuto in via delle Margherite e riaccende l’allarme sicurezza nella frazione.

Secondo quanto raccontato dalla vittima sui social, l’uomo stava riposando nel proprio letto quando è stato svegliato da alcuni rumori provenienti dalla stanza. Aprendo gli occhi, si è trovato davanti un malvivente intento a rovistare sul comodino. «Appena l’ho visto gli sono corso incontro, ma lui è riuscito a scappare», ha raccontato.

Si sveglia e trova un ladro in camera da letto: furti nella notte a Campo di Mare

Il ladro, che potrebbe non aver agito da solo, sarebbe riuscito a introdursi nell’abitazione forzando la serratura della grata e della porta d’ingresso. Prima di fuggire avrebbe portato via le chiavi dell’automobile della vittima. Sull’accaduto è stata presentata una denuncia ai Carabinieri, che ora indagano per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

Ma non si tratterebbe di un episodio isolato. Sempre secondo le testimonianze condivise sui social, durante la stessa notte i malviventi avrebbero colpito anche un’altra abitazione situata a poche decine di metri di distanza. In questo caso sarebbero state rubate le chiavi dell’auto, il veicolo stesso, una somma di denaro e una catenina d’oro.

Una situazione che i residenti conoscono fin troppo bene. Negli anni passati, infatti, Campo di Mare è stata più volte teatro di furti in abitazione, spesso messi a segno durante la notte e con i proprietari presenti in casa. Episodi che continuano ad alimentare preoccupazione e richieste di maggiori controlli sul territorio.