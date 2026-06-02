Civitavecchia, giovedì 04 giugno sospensione idrica programmata

Si comunica che, a causa dell’interruzione della fornitura idrica da parte del fornitore esterno, dalle ore 08:00 alle ore 23:00 di giovedì 04 giugno si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Civitavecchia.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- zona Borgata Aurelia,
- via Aurelia Nord e zona La Scaglia,
- zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea),
- zona industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La rosa),
- zona Area Portuale,
- zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo,
- zone limitrofe.
Un servizio di rifornimento con 2 autobotti sarà disponibile presso:
- via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia),
- via Niccolò Paganini (Borgata Aurelia)
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per i disagi.