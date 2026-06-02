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Civitavecchia, giovedì 04 giugno sospensione idrica programmata

2 Giugno 2026





Si comunica che, a causa dell’interruzione della fornitura idrica da parte del fornitore esterno, dalle ore 08:00 alle ore 23:00 di giovedì 04 giugno si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Civitavecchia.

In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

  • zona Borgata Aurelia,
  • via Aurelia Nord e zona La Scaglia,
  • zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea),
  • zona industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La rosa),
  • zona Area Portuale,
  • zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo, 
  • zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con 2 autobotti sarà disponibile presso:

  • via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia),
  • via Niccolò Paganini (Borgata Aurelia)

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.

Bracciano, lunedì interruzione idrica in alcune zone