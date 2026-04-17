Sabato 18 aprile alle ore 17:30 un appuntamento tra letteratura, politica e memoria della Resistenza

Ladispoli, al Centro di Arte e Cultura la presentazione di “Tornare in montagna per la libertà” di Paolo Prosperi –

Ladispoli – Sabato 18 aprile alle ore 17:30, presso il Centro di Arte e Cultura in Via Settevene Palo SNC, si terrà la presentazione del libro Tornare in montagna per la libertà di Paolo Prosperi, pubblicato da Edizioni Dialoghi, un’opera che intreccia narrazione e riflessione civile.

Il romanzo immagina un’Italia del 2026 segnata da una deriva autoritaria, guidata dal generale Italo Costantini e dal primo ministro Ermanno Fallaci, che progressivamente svuotano la democrazia e reprimono il dissenso. In questo contesto emerge la figura del generale Ilario Montebello, fedele alla Costituzione, che sceglie la via della clandestinità dando vita a una nuova Resistenza.

Ispirata ai grandi protagonisti della storia italiana come Pertini, Parri e Terracini, l’opera racconta una lotta fatta di coraggio, sacrificio e memoria collettiva, riportando al centro il valore della libertà e dei principi costituzionali.

L’incontro sarà un’occasione per approfondire i temi del libro e confrontarsi su una narrazione che dialoga con l’attualità attraverso il linguaggio della letteratura.