Ladispoli, cunetta pericolosa in Via Fiume: segnalazioni di residenti e passanti

Tratto interessato Via Fiume angolo con Via Venezia. Il dissesto causato da un lavoro lasciato incompiuto

Ladispoli, cunetta pericolosa in Via Fiume: segnalazioni di cittadini e passanti – Segnalazioni per problemi di viabilità a Ladispoli giungono, da residenti e passanti, presso il tratto di strada di Via Fiume angolo con Via Venezia, per la presenza in quel punto di una grande cunetta creatasi nel manto stradale e coperta solo con della terra. Estremamente pericoloso per il passaggio delle macchine e della loro integrità, il dissesto, generato nel tempo dal transito delle auto, è stato causato da un intervento di riparazione alle condotte fognarie, eseguito nei mesi precedenti e prima dell’emergenza Covid-19, non opportunamente portato a termine con la posa in copertura dell’asfalto finale. Testimonianza dei lavori incompiuti la presenza ancora sul posto delle transenne utilizzate per delimitare l’area in cui è stato eseguito l’intervento. A rendere ancor più critico il luogo la collocazione all’interno della rientranza di un tombino posto in rialzo al normale livello strada. Le immagini allegate rendono eloquente una situazione che necessità di un immediato e adeguato intervento atto al ripristino in sicurezza del tratto viario.