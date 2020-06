Borgo San Martino di Cerveteri, ladri rubano il rubinetto della fontanella pubblica

Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota di Luigino Bucchi Presidente del CDZ di Borgo San Martino Borgo. “Il deplorevole gesto ha fatto disperdere una considerevole quantità di acqua alla quale si e’ potuto porre rimedio solo dopo diverse ore grazie all’intervento di un volontario che e’ riuscito a tamponare il danno”

Cosi in una nota Luigino Bucchi Presidente del CDZ di Borgo San Martino Borgo: “San Martino di Cerveteri, ennesimo atto di inciviltà e vandalismo ai danni della fontanella pubblica della piazzetta della piccola frazione cerveterana. Per mano di ignoti, infatti, e’ stato asportato il ” nasone” della fontanella. Il deplorevole gesto, oltre a deturpare un elemento urbano ha fatto disperdere una considerevole quantità di acqua alla quale si e’ potuto porre rimedio solo dopo diverse ore grazie all’intervento di un volontario che e’ riuscito a tamponare il danno. A questo punto molti penseranno che forse lasciare la fontanella nello stato di abbandono sarebbe la “giusta risposta” a questi stupidi atti di vandalismo ma, in questo caso i cittadini verrebbero privati di un importante servizio visto che ha pochi metri dalla fontanella c’e’ il plesso scolastico della frazione frequentato da più di cento bambini. Sia chiaro, rimettere il rubinetto e’ un segnale che il comune non si piega a questi stupidi atti effettuati da qualche esaltato che non tiene conto, che gli atti vandalici e i danneggiamenti hanno un costo per i contribuenti. Fontanelle, panchine, giardini, fioriere, staccionate, segnaletica ecc. Sono patrimonio di tutti noi anche se spesso viene dimenticato. La sostituzione di un rubinetto non cambia di certo le sorti di un paese, ma spesso girare lo sguardo dall’altra parte non risolve i problemi e l’ incuria, vedi la notevole mole di immondizia abbandonata ovunque e in particolar modo lungo le strade nelle zone di campagna.”