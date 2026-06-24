Linea Roma–Pisa, stop ai treni per 72 ore tra Montalto di Castro e Tarquinia: al via lavori straordinari di RFI

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà dal 25 al 28 giugno un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Roma–Pisa, nel tratto compreso tra Montalto di Castro e Tarquinia. Le attività richiederanno l’interruzione della circolazione ferroviaria per 72 ore, dal pomeriggio del 25 giugno fino alla sera del 28 giugno.
I lavori riguarderanno l’impermeabilizzazione e il consolidamento di un tombino ferroviario situato tra le due località, un’opera ritenuta strategica per garantire la piena efficienza dell’infrastruttura nel tempo.
Secondo RFI, l’intervento consentirà di preservare le condizioni di esercizio della linea, contribuendo ad aumentare i livelli di affidabilità e resilienza dell’infrastruttura ferroviaria. Le operazioni saranno svolte da circa dieci addetti specializzati.
L’investimento complessivo previsto per la realizzazione dell’opera ammonta a circa 250 mila euro. L’intervento rientra nel programma di manutenzione e potenziamento della rete ferroviaria nazionale promosso da Rete Ferroviaria Italiana, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità del servizio per i viaggiatori.