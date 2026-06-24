Sabato 27 giugno nuovo appuntamento alla Banditaccia con “un’Estate in Musica”

Il prossimo appuntamento è già fissato. Sabato 27 giugno, alle ore 20.00, la Necropoli della Banditaccia tornerà a ospitare la rassegna “un’Estate in Musica”, con un programma romantico per violino e pianoforte. Sarà il terzo dei quattro concerti in programma in uno dei luoghi più suggestivi di Cerveteri. Una rassegna nata lo scorso anno da un’idea del direttore Vincenzo Bellelli e di Federica Battafarano, e realizzata dall’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini.

Intanto, sabato 20 giugno, si è svolto il secondo appuntamento della rassegna. Una serata che ha dato il benvenuto all’estate alla Necropoli della Banditaccia, con il concerto in trio di Giampaolo e Michele Ascolese insieme a Elio Tatti. Il pubblico li ha accolti con entusiasmo.

Il programma era dedicato ai più grandi successi della musica leggera del Novecento, proposti in una versione originale jazz per vibrafono, chitarra e contrabbasso. Una scelta musicale particolare. Capace di portare nel parco della Necropoli sonorità note, ma rilette con un linguaggio diverso. Più intimo. Più raccolto. Adatto a una serata immersa in un luogo che non ha bisogno di molte parole per raccontarsi. Il concerto ha registrato il tutto esaurito.

A fare da cornice, anche un tramonto che ha valorizzato ancora di più il parco della Necropoli, lasciando nei presenti il ricordo di una serata speciale. Adesso l’attesa è per il nuovo appuntamento. Sabato 27 giugno, sempre alle ore 20.00, la Banditaccia tornerà a riempirsi di musica. Questa volta con un programma romantico per violino e pianoforte.