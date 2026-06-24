A Ladispoli, nel criptoportico della Grottaccia, la mostra di pittura di Giuliano Gentile: “Ricordati di sorridere”

Dal 3 al 12 luglio 2026, il criptoportico della Villa Romana della Grottaccia di Ladispoli ospiterà la mostra di pittura di Giuliano Gentile dal titolo “Ricordati di sorridere”. L’esposizione si terrà in via Rapallo 14, e sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00. Il vernissage è in programma venerdì 3 luglio, alle ore 18.30.

La mostra è patrocinata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli. Ed è organizzata in collaborazione con il Gruppo Archeologico di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia, che da anni cura e manutiene il sito archeologico per conto della Soprintendenza.

Un appuntamento con un importante pittore che vive a Cerveteri, e che riesce a donare, con i suoi quadri, sempre un po’ di gioia e una visione ottimistica della vita. Anche con questa esposizione, Giuliano Gentile ci ricorda quanto sia importante sorridere in un momento che, a leggere i giornali, non c’è molto da sorridere. L’ingresso è libero. Per informazioni andare sul sito www.giulianogentile.it.