Academy Ladispoli, Simone Mercadante torna in rossoblù
Simone Mercadante torna all’Academy Ladispoli. La società rossoblù ha annunciato il ritorno del portiere, che nella stagione 2026/2027 difenderà nuovamente i pali della Prima Squadra. Un ritorno importante per il club, che riabbraccia un giocatore già protagonista con questa maglia. Mercadante porterà alla squadra esperienza, affidabilità e conoscenza dell’ambiente Ladispoli.
“Un tassello importante nella costruzione della nuova squadra”, lo definisce l’Academy Ladispoli nel comunicato diffuso ieri. Per Simone Mercadante sarà dunque un ritorno allo stadio Angelo Sale. Un nuovo capitolo in rossoblù, con l’obiettivo di mettere ancora una volta le sue qualità al servizio della squadra.