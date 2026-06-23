Alfredo Di Giuseppe è il nuovo Direttore Sportivo del Manziana 1928

Il Manziana 1928 comunica con grande soddisfazione di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo ad Alfredo Di Giuseppe.

Con l’arrivo di Alfredo, la società inserisce nell’organigramma una figura di grande spessore, un profondo conoscitore del calcio dilettantistico e delle dinamiche di mercato. Al nuovo DS il compito di coordinare l’area tecnica, gestire il mercato e fare da collante strategico tra la squadra, lo staff di mister Di Benedetto e la dirigenza.

“L’innesto di Alfredo Di Giuseppe rappresenta un passo cruciale per il nostro progetto” – dichiara la presidenza. “Cercavamo una figura di competenza e serietà, capace sia di individuare i profili giusti sul mercato per rinforzare la rosa, sia di valorizzare il patrimonio umano e i giovani del nostro territorio. Con Alfredo c’è stata subito un’intesa totale.”

Le prime dichiarazioni del nuovo DS:

“Ringrazio la società per la fiducia che ha riposto in me. Accetto questa sfida con enorme entusiasmo: Manziana è una piazza storica, ambiziosa e con una tifoseria che merita grandi palcoscenici, con delle persone molto serie e valide. Il mio lavoro inizia da subito, in stretta sinergia con mister Di Benedetto. Andiamo incontro al centenario e l’obiettivo è quello di far crescere e vincere questa società già da questo anno, per tornare in una categoria superiore. Costruiremo un gruppo di uomini veri e calciatori affamati, pronti a sudare la maglia e a regalare ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano.”

A nome della società, un caloroso benvenuto ad Alfredo Di Giuseppe, con l’augurio di un lavoro proficuo e ricco di successi per i colori del Manziana 1928.