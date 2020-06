Condividi Pin 23 Condivisioni

Si è svolta oggi l’inaugurazione della prima sediajob sulla spiaggia libera del territorio. Permetterà alle persone disabili di raggiungere il mare senza problemi

di Beatrice Pucci

A Santa Marinella arriva la prima sediajob. “Una vittoria per la Città” – Arriva a Santa Marinella la prima sediajob, che il comune grazie ad un bando regionale è riuscito ad acquistare ed inaugurare nel pomeriggio di oggi alla presenza del Sindaco Pietro Tidei, il delegato alla Disabilità Alessandro Poleggi, il delegato al Volontariato e Associazionismo Andrea Amanati e il consigliere delegato al Turismo Pierluigi D’Emilio. A prendere parte anche la Protezione Civile Nucleo Sommozzatori, Croce Rossa di Santa Severa e Santa Marinella e la Guardia Costiera.

“Oggi è un giorno importante in quanto per la prima volta anche Santa Marinella dona alle persone diversamente abili l’importante opportunità di poter raggiungere facilmente e senza ostacoli il mare con la sedia job – ha dichiarato il delegato Amanati – Una sedia che consente anche agli anziani di raggiungere le spiagge libere senza problemi. Per la Città è una vittoria”

Una prima iniziativa che il Comune ha voluto promuovere e portare sul territorio grazie anche al Delegato alla Disabilità e Accessibilità Alessandro Poleggi: “Un grande passo per l’umanità e per la popolazione di Santa Marinella che dopo oltre 70 anni di amministrazione, non ha mai provato questa soddisfazione. È uno dei tanti obiettivi che ci siamo posti da qui a cinque anni” ha detto Poleggi, orgoglioso di questo importante traguardo.

“A disposizione anche altre sediejob sulle spiagge libere di Santa Marinella e Santa Severa perché ogni stabilimento balneare deve averne almeno una” ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei – In particolare sarà disposta anche una passerella che, dalla terrazza della Perla del Tirreno arriverà, arriverà sul mare” prosegue Tidei.

“Sarà nostra premura inoltre dedicare parte della spiaggia delle sabbie nere, alle spalle del Castello di Santa Severa, alle persone diversamente abili che potranno fare liberamente il bagno e trascorrere l’estate, sempre con una sediajob e passerella a disposizione”.

Le sedie job saranno affidate alla protezione del CoC, il centro operativo comunale.





