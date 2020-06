Condividi Pin 1 Condivisioni

Appuntamento il 30 giugno e il 1° luglio alle ore 18.30 presso la libreria Scritti & Manoscritti di Via Ancona n.180

Ladispoli, Chiara Gamberale e Catena Fiorello incontrano i lettori per promuovere il loro nuovo libro – Due interessanti appuntamenti di cultura e letteratura in programma a Ladispoli presso la libreria Scritti & Manoscritti di Via Ancona n.180.

Chiara Gamberale e Catena Fiorello

Martedì 30 giugno alle 18.30 i lettori che avranno acquistato una copia del libro “Come il mare in un bicchiere” di Chiara Gamberale nelle librerie aderenti all’iniziativa avranno l’opportunità di partecipare all’evento e di fare domande online in diretta all’autrice. Chiara Gamberale, sempre così pronta a raccogliere la sfida di inventarsi modi originali per dare voce a ciò che sentiamo, in “Come il mare in un bicchiere” – Feltrinelli editore, in libreria dal 25 giugno, ha dato vita a una testimonianza che è allo stesso tempo un urlo e un abbraccio (senza mascherina), i cui proventi verranno devoluti dall’autrice allo spazio di accoglienza per i bambini e le famiglie di CasaOz in situazione di emergenza Covid-19.

Mercoledì 1 luglio alle 18.30 è previsto un firmacopie con Catena Fiorello, autrice di “Cinque donne e un arancio” – Giunti editore, uscito sempre lo scorso 25 giugno. Questo un passo saliente della sua opera: Ogni trasloco è una fine. O un inizio. Ma sempre e comunque un intreccio di emozioni. Lo sa bene Rosa, che dopo la morte del marito decide di lasciare Milano per tornare nella sua terra di origine, lo sperduto paesino siciliano di Monte Pepe. Qui si rende ben presto conto che le donne del luogo (perfino le più giovani!) sembrano rassegnate a un monotono tran-tran. Eppure ci deve essere un modo per ravvivare le giornate e risvegliare le ambizioni delle signore di Monte Pepe. Così, una mattina, si alza punzecchiata da un’idea: aprire una rosticceria che offra i migliori arancini della regione, in un ambiente ospitale che attiri turisti e buongustai. Forte del suo passato di cuoca, Rosa tenta di coinvolgere quattro amiche: Giuseppa, vedova con qualche anno in più, le gemelle Maria e Nunziatina, appassionate di cucina dell’antica tradizione, e la bellissima Sarina, giovane in cerca della sua vocazione. Ma fin da subito si scontreranno con una difficoltà insormontabile: il paese è troppo isolato fra le montagne e i clienti scarseggiano. In mezzo a questi guai, nuovi amori nascono, altri finiscono, e altri ancora stentano a farsi strada. E proprio quando le cinque amiche cominciano a darsi per vinte, il loro destino sarà stravolto dall’apparizione di una misteriosa donna che le trasporterà in un’incredibile avventura a New York. Già, perché la vita non è scritta soltanto dalle nostre intenzioni. Talvolta può accadere che il caso ci metta lo zampino, sorprendendoci con la sua generosità… Catena Fiorello è una scrittrice siciliana. Per Rizzoli sono usciti con successo Casca il mondo, casca la terra nel 2011, Dacci oggi il nostro pane quotidiano nel 2013 e Un padre è un padre nel 2014. L’ultimo suo romanzo, L’amore a due passi (Giunti 2016), è entrato nella TOP TEN delle classifiche. Picciridda viene ripubblicato da Giunti in una versione completamente rivista dall’autrice.